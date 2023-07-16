الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أبرم النادي العربي القطري صفقة انضمام المغربي محمد التعبوني (21 عاما) قادما من نادي فينورد روتردام الهولندي، ليكون أولى صفقات النادي القطري خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وكان العربي قد كشف في وقت سابق عن تجديد عقد مديره الفني القطري يونس علي وحارسه محمود أبو ندى، والدولي التونسي يوسف المساكني.



كما اقترب العربي من شراء عقد المهاجم السوري لأهلي جدة السعودي عمر السومة، ليستمر مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، بعد نجاحه في تجربته الأولى مع العربي في الموسم المنصرم عندما لعب معارا من الأهلي.



من جانب آخر، أعلن نادي الدحيل عن ضم اللاعب الإيطالي الشاب إبراهيما بامبا قادما من نادي فيتوريا دي غيماريش البرتغالي، لينضم إلى الثلاثي المحترف في الفريق، المدافع البرتغالي روبين سيميدو، والبلجيكي ادميلسون جونيور، والكيني مايكل أولونغا.



وكشفت مصادر لـ «الأنباء» أن الدحيل بصدد التعاقد مع جناح سندرلاند الإنجليزي إسحاق الحاج، ولاعب ساوثهامبتون الإنجليزي إبراهيم ديالو.



وعلى صعيد الصفقات الصيفية، تعاقد النادي الأهلي مع الكولومبي دانيلو أربوليدا (28 عاما) لمدة موسم واحد قابل للتمديد، ليكون الصفقة الثالثة في الموسم الجديد بعد ضم الثنائي الإيفواري إدريسا دومبيا، والتونسي نعيم السليطي.



في الوقت الذي يواصل نادي الريان إبرام صفقاته الصيفية، وذلك بعد أن ضم الدولي الإسباني رودريغو مورينو القادم من ليدز يونايتد الإنجليزي.



وكان الريان أعلن مؤخرا انضمام البرازيلي تياغو مينديز قادما من ليون الفرنسي بعقد يمتد حتى 2025، بالإضافة إلى ضم المدافع القطري بسام الراوي لموسم واحد على سبيل الإعارة من الدحيل، وثلاثي السيلية القطري عادل بدر، وعلي جاسمي وأحمد المنهالي، وحارس لوسيل فهد القصيمي.