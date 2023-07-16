ذكر تقرير «الشال» الأسبوعي أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي للفترة من 1/1/2023 إلى 30/6/2023»، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقا لجنسية وفئة المتداولين.



وتم من قبلنا اعتماد وتجميع البيانات المنشورة شهريا بدلا من البيانات المجمعة للفترة المذكورة، وذلك لوجود فروقات كبيرة بينها وبين البيانات المجمعة للفترة من 1/1/2023 إلى 31/5/2023، ولم نجد تفسيرا لتلك الفروقات رغم محاولتنا التواصل.



وأفاد التقرير بأن قطاع المؤسسات والشركات أصبح أكبر المتعاملين فيها، فقد استحوذ على 41.4% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (31.1% للفترة ذاتها 2022) و40.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (27.7% للفترة ذاتها 2022). وقد اشترى أسهما بقيمة 2.090 مليار دينار، في حين باع أسهما بقيمة 2.060 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء وبنحو 30.513 مليون دينار.



وأصبح قطاع الأفراد ثاني أكبر المساهمين ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 30.9% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (40.7% للفترة ذاتها 2022) و30.5% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (42.3% للفترة ذاتها 2022)، واشترى المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.561 مليار دينار، بينما باعوا أسهما بقيمة 1.541 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم شراء وبنحو 19.921 مليون دينار.



وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 23.5% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (26.0% للفترة ذاتها 2022) و22.7% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (24.8% للفترة ذاتها 2022). وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.186 مليار دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 1.146 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعا وبنحو 39.977 مليون دينار.



وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 5.2% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (4.0% للفترة ذاتها 2022) و5.0% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (3.4% للفترة ذاتها 2022)، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 263.927 مليون دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 253.470 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 10.457 ملايين دينار.



ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهما بقيمة 4.153 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 82.2% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة (81.2% للفترة ذاتها 2022)، في حين باعوا أسهما بقيمة 4.070 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 80.6% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (86.5% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراء وبنحو 83.012 مليون دينار، ومن خصائصها أيضا على مستوى التداول المحلي التحول إلى غلبة التداولات المؤسسية على حساب التداولات الفردية، وهو تطور إيجابي إن استمر.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 15.1% (15.8% للفترة ذاتها 2022) واشتروا ما قيمته 762.032 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة نحو 746.551 مليون دينار أي ما نسبته 14.8% من إجمالي قيمة الأسهم المباعة (10.4% للفترة ذاتها 2022)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء وبنحو 15.481 مليون دينار.



وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المباعة نحو 4.6% (3.1% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 233.630 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 2.7% (3.0% للفترة ذاتها 2022) أي ما قيمته 135.137 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعا وبنحو 98.493 مليون دينار.



وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 81.4% للكويتيين، 14.9% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.8% للكويتيين، 13.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.0% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك الأجانب، ولازالت بورصة الكويت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.



وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -4.9% ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يونيو 2023، مقارنة بارتفاع بنسبة 1.5% ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية يونيو 2022. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2023 نحو 16.842 حسابا أي ما نسبته 4.0% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 16.765 حسابا في نهاية مايو 2023 أي ما نسبته 4.0% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع طفيف بنحو 0.5% خلال يونيو 2023.