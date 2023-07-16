يبدو أن الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1 ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز سيصبح نقطة فاصلة في استعدادات القطبين للموسم الجديد، وذلك رغم كون المباراة غير مؤثرة تماما لكليهما في جدول ترتيب الدوري الذي تربع عليه الأهلي قبل نهايته بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ولكن الفوز أكسب المدير الفني للأحمر السويسري مارسيل كولر دعما هائلا من جماهير فريقه بعدما التقى الزمالك الغريم التقليدي ثلاث مرات فاز فيها الأهلي وبنتيجة كبيرة.



وقررت إدارة الأهلي في الساعات الماضية بدء مفاوضات جدية مع السويسري لتمديد تعاقده لموسمين جديدين، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل لاستكمال مسيرته الناجحة التي حصد فيها 5 ألقاب وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري «مرتين».



ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء اليوم في الساعة السابعة ضمن منافسات الجولة 34 لبطولة الدوري، فيما يلتقي الزمالك في التاسعة والنصف مساء مع فريق فاركو.



وفي الجانب الآخر، بدأت العلاقة بين الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك وإدارة ناديه في التوتر، وقد تدخل في منعطف آخر في الفترة المقبلة إذا لم تتمكن إدارة المارد الأبيض في حل مشكلة السيولة المالية التي يواجهها النادي، إذ لم يحصل المدرب على مستحقاته خلال الشهرين الماضيين، وبناء عليه فقد خاطب مسؤولي النادي بخصوص راتبه وحصل على وعد بصرف المبلغ المستحق في وقت قريب تجنبا لرحيله خاصة مع دخول الزمالك معترك البطولة العربية للأندية نهاية الشهر الجاري.



وصرح وكيل أعمال المدرب الكولومبي قائلا: «هناك عروض بالفعل لأوسوريو لكن كل تركيزه مع الزمالك، طبيعي أن تكون هناك عروض لأي مدرب كبير، لكن أوسوريو ملتزم بتعاقده مع النادي».



وكانت تقارير صحافية عالمية قد أكدت وجود مفاوضات متقدمة بين المدرب ومنتخب هندوراس بالإضافة لعدة عروض من أندية مكسيكية.



من جانب آخر، تأكد بقاء فريق الداخلية في الدوري الممتاز بعد الفوز على أسوان بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري، بينما ودع أسوان رفقة حرس الحدود وغزل المحلة اللذين تواجها معا في إطار نفس الجولة واستطاع الحرس تحقيق الفوز بثنائية.



جدير بالذكر أن فرق بلدية المحلة والجونة وزد (المملوك لرجل الأعمال نجيب ساويرس) قد صعدت إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.



إلى ذلك، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قيمة عقد رعاية الدوري الممتاز لمدة 3 مواسم والتي وصل إجمالي قيمته إلى 120 مليون جنيه، حيث تحصل الرابطة على 40 مليون جنيه خلال الموسم الواحد.



وسيتم توزيع العائد الخاص بعقد الرعاية بالكامل على أندية الدوري الممتاز.