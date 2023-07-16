أكدت الفنانة نايا الاندلس لـ «الأنباء» أنها ستقف أمام كاميرا المخرج باسم السلكا من خلال مسلسل «ترانزيت» من تأليف لجين خلف الذي يصور حاليا بدبي، والعمل مكون من 45 حلقة تتصدر البطولة العديد من الفنانات السوريات أبرزهم نادين تحسين بيك، نظلي الرواس، رنا كرم، علياء سعيد، نادين خوري، سحر فوزي، هيما إسماعيل، نايا الاندلس، لينا حوارنة، سوسن أبوعفارة، نورا رحال، ورسل الحسين.



واضافت أن المسلسل حظي بحضور نسائي سوري واسع إضافة لحضور نخبة من الفنانين السوريين واللبنانيين ابرزهم جهاد سعد، جلال شموط، عدنان أبوالشامات، هافال حمدي، مؤيد الخراط، والفنان اللبناني بديع أبوشقرا.



وعن مضمون المسلسل، قالت الأندلس: «ترانزيت» يحاكي عن عالم الجريمة والحب هذا الصراع الذي يعيشه من ابتلي بالأجرام والشعور النبيل بالحب والعطاء.



يذكر ان نايا الأندلس خريجة كلية الهندسة قسم العمارة، خطت أولى خطواتها في عالم الفن والتمثيل بعد تخرجها من خلال عمل ترانزيت ومسلسل آخر صورته بتونس مع نخبة من الفنانين السوريين والعرب ولم يعرض بعد.