اتهمت أذربيجان الانفصاليين الأرمينيين في ناغورني قره باغ بالتشويش على طائرات الركاب العابرة لأجوائها، فيما من المنتظر عقد جولة مفاوضات بين باكو ويريفان في بروكسل.



وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الانفصاليين الأرمينيين يبثون «ترددات لاسلكية للتشويش على أنظمة تحديد المواقع العالمية لشركات الطيران المحلية والأجنبية» التي تحلق في أذربيجان.



واشارت الوزارة في بيان إلى أن «هذه الحوادث تشكل تهديدا خطيرا على سلامة الطيران».



وفي 13 الجاري، واجهت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية كانت متجهة إلى مدينة فيزولي، في ناغورني قره باغ، عطلا في نظام تحديد المواقع العالمي بسبب تشويش مفترض.



ورفضت السلطات الانفصالية الأرمينية هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «محض افتراء».



جاء ذلك فيما يلتقي رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل لإجراء جولة مفاوضات جديدة.



وتتنازع الجمهوريتان السوفييتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، ما أدى إلى حربين شهدت ثانيتهما العام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية.



ومنذ ذلك الحين، أصبح العبور بين ناغورني قره باغ وأرمينيا ممكنا عبر طريق وحيد، هو ممر لاتشين.