ألغيت مئات الرحلات الجوية وعلق آلاف المسافرين في أوروبا من جراء إضرابات لطواقم مطارات وشركات الطيران، في ذروة موسم سياحي يشهد حركة نشطة.



وفي إيطاليا تم إلغاء نحو ألف رحلة جوية داخلية ودولية بسبب إضراب الطواقم الأرضية، وفق ما أفادت سلطات المطارات وشركات الطيران.



كذلك ألغيت 120 رحلة جوية بين إقلاع وهبوط في مطار شارلروا البلجيكي ليومين من جراء إضراب طياري شركة «راين إير» للسفر بتكلفة منخفضة، احتجاجا على ظروف العمل.



وتسبب الإضراب في إيطاليا في ان يصبح نحو 250 ألف مسافر عالقا في واحدة من أكثر الوجهات السياحية رواجا في العالم.



وأعلنت السلطات إلغاء نحو 200 رحلة جوية في مطار روما وحده.



وجاءت هذه الإضرابات في خضم موجة حر وصفتها المصلحة الوطنية للأرصاد الجوية الايطالية بأنها «إحدى الأشد على الإطلاق» مع حرارة في روما وصلت إلى 40 درجة مئوية فيما بلغت في صقلية وسردينيا 48 درجة مئوية.



وفي مطارات ميلانو ألغيت نحو 150 رحلة جوية، كما ألغيت عشرات الرحلات في تورينو وباليرمو.



ودعا وزير النقل الإيطالي ماتيو سالفيني المضربين إلى التحلي «بالمنطق السليم» من أجل «عدم إلحاق ضرر بالملايين من العمال الآخرين والسياح».



وفي السياق، تأثرت جداول رحلات شركة «طيران مالطا» التي تتولى نقل ركاب شركات «راين إير» و«فيولينغ» و«إيتا إيرويز» بعدما انضم طياروها إلى الإضراب.



وكان قد تمت دعوة الطيارين ومضيفي الطيران، العاملين في شركة الطيران منخفضة التكاليف «فويلينغ» للإضراب.



وأصدرت شركة «ريان إير» إعلانا قالت فيه إن الرحلات من وإلى إيطاليا سيتم تقليصها أو إلغاؤها بسبب الإضرابات.