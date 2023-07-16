بيروت - داود رمال



أكد وزير الخارجية والمغتربين انه «لا يوجد مطلب له يتعلق بحرية حركة قوات اليونيفيل العاملة في لبنان، وانه يعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا» لسياسة الحكومة وبيانها الوزاري.



وأوضح بوحبيب ان الوزارة «تتابع حشد التأييد والاتصالات مع السفارات الأجنبية المعنية في لبنان، ومن خلال السفارات اللبنانية في هذه العواصم، وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، من أجل صدور قرار تمديد ولاية اليونيفيل يضمن حرية حركتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش اللبناني، كما هو معمول به ميدانيا وذلك من أجل نجاح مهمتها، وحفاظا على الهدوء والاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة، ووفقا لاتفاقية عمل هذه القوات المعروفة بالـSOFA».



وذكرت قناة «المنار» أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، اعتذر عن عدم ترؤس الوفد الذي شكلته الحكومة لزيارة دمشق، وبحث ملف النازحين السوريين.