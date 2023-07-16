بيروت - أحمد منصور - وكالات



أصيب النائب قاسم هاشم بحالة اختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية ومسيلة للدموع، باتجاه وفد إعلامي كان يقوم بجولة برفقته عند مزرعة بسطرا وهي إحدى مزارع شبعا المحتلة في خراج بلدة كفرشوبا - جنوب لبنان، للتأكيد على لبنانية مزارع شبعا. وقالت وكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية أطلقت عددا من القنابل الصوتية والدخانية باتجاه النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والصحافيين المرافقين.



وتعرض هاشم كذلك لجروح طفيفة إثر تزحلقه فور إطلاق القنابل الدخانية، وفق فرانس برس.



وعلى الأثر، سجل استنفار لعناصر من الجيش اللبناني الذين حضروا الى المكان، برفقة عدد من جنود قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، في مواجهة عدد من جنود الاحتلال الذين تحصنوا خلف وداخل دبابة ميركافا، بعد ان وجهت اسلحتها ومدفعها الى الاعلاميين اللبنانيين..وطلبت القوات الإسرائيلية من الصحافيين مغادرة المنطقة رغم وجودهم خلف ما يسمى بخط الانسحاب في مزارع شبعا. ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل. لكن «يونيفيل» أفادت في بيان بأن اطلاق القوات الإسرائيلية للقنابل المسيلة للدموع جاء بعد «عبور عشرات الأفراد إلى جنوب الخط الأزرق» في مزرعة بسطرا.



وقال النائب هاشم بعد الاعتداء:«من حقنا ان نصل الى أي بقعة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا وما نتعرض له امر طبيعي فهذه الطبيعة العدوانية للعدو الاسرائيلي».



وأجرى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله، اتصالا هاتفيا بالنائب قاسم هاشم مطمئنا عنه وعن الفريق الاعلامي المرافق له، مستوضحا عن مجريات الامور، ومستنكرا الاعتداء الاسرائيلي المحتل، على الوقفة الاستنكارية ضد الاحتلال الاسرائيلي.



من جهته، حيا أمين سر كتلة اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن النائب ‎قاسم هاشم والفريق الإعلامي «في مواجهة غطرسة العدو!».