ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقل إلى المستشفى امس بعد أن شعر بإعياء، مضيفة أنه كان على وعي تام بما يدور حوله.



وقال مكتب نتنياهو إنه نقل إلى المستشفى لكنه بخير، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه شعر بإعياء.



وأضاف المكتب في بيان مقتضب، أن نتنياهو (73 عاما) يخضع لفحوص طبية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير بالقرب من تل أبيب.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية، ان نتنياهو اشتكى من ألم في الصدر قبل نقله للمستشفى، لكنها نفت تخديره أو نقل للسلطة إلى مسؤول آخر.



وأوضح طبيب نتنياهو للقناة نفسها، أن «حالة رئيس الوزراء مستقرة»، مشيرا إلى أنه يخضع لفحوصات.