القاهرة ـ ناهد إمام



أصدر وزير التجارة والصناعة م.أحمد سمير قرارا باستمرار حظر تصدير الأوكسجين، إلا بناء على موافقة تعتمد من وزير الصحة والسكان ووزير التجارة والصناعة، وذلك لمدة عام اعتبارا من منتصف شهر يوليو الجاري، على أن ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.



وأوضح الوزير ـ في بيان نقلته للوزارة امس ـ أن استمرار العمل بالقرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير احتياجات المستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين اللازم لتقديم الخدمات الطبية.



من جانبها، لفتت د.أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، إلى أنه باستطلاع رأي وزارة الصحة والسكان تبين ضرورة استمرار العمل بالقرار بهدف توفير الأكسجين المسال لضمان استمرار الخدمة الطبية للمواطنين، وعدم حدوث أي معوقات ينتج عنها تأثر الخدمة الطبية المقدمة، والموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد أن يتم تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.