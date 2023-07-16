ناهد إمام



دعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي الجالية اليونانية والقبرصية للمشاركة في مشروع حضاري يُوثق تاريخ مختلف الجاليات التي عاشت على أرض مصر، تأكيدا على ما تمتاز به مصر من حضارة وتاريخ لا يقدر بثمن.



جاء ذلك خلال لقاء سها جندي مع أبناء الجالية اليونانية والقبرصية في مصر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية إحياء الجذور، وذلك بحضور أندرياس بابادوبلوس مفوض رئيس الجالية اليونانية في الإسكندرية، وماري فورموزي رئيس الجالية القبرصية في الإسكندرية، وذلك خلال زيارتها إلى محافظة الإسكندرية.



وأكدت وزيرة الهجرة سعادتها بلقاء المصريين اليونانيين والقبارصة، مثمنة جهود الجالية اليونانية والقبرصية في مصر، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور.. نوستوس» بين مصر واليونان وقبرص، مشيدة بالتعاون بين الجاليات والتي من شأنها تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، انطلاقا من كونها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة.



وأضافت وزيرة الهجرة، أن هذه المبادرة تعد انعكاسا واضحا متانة العلاقات التاريخية بين دولنا، حيث نستهدف من النسخة الخامسة المزمع انعقادها خلال الفترة المقبلة، مزيدا من توثيق وتعزيز العلاقات بين مصر، من خلال الجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر سابقا، وكذلك شباب البلدان الثلاث، ورفع مستوى التعاون المشترك بينهم، وذلك كرسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثرا أو إرثا إنسانيا.



وأشادت وزيرة الهجرة بجهود أبناء اليونان وقبرص، وغيرهم ممن عاشوا على أرض مصر، وحرصوا على العمل والبناء والتنمية ليصبحوا جزءا من تاريخ مصر الحديث، ويسهمون في تعزيز التعاون في كل المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية.



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن محافظة الإسكندرية شهدت انطلاق المبادرة بحضور رؤساء الدول الثلاث، وأيضا فعاليات النسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور- نوستوس»، لشباب الجيلين الثاني والثالث من المصريين واليونانيين والقبارصة، وكانت نواة انطلاق أسبوع الجاليات.



وأضافت أن أسبوع الجاليات بين الدول الثلاث، جاء لإحياء الاحتفاء الشعبي والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية، وحمل اسم «Nostos the Return»، وتضمن زيارة للأماكن التي تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها، وكان اللقاء الأول من نوعه في تاريخ مصر، للتعاون والتبادل الثقافي، والخبرات بين أبناء هذه الجاليات.



وأشادت وزيرة الهجرة بتاريخ العلاقات المصرية- اليونانية- القبرصية، مؤكدة أنهم أضافوا الكثير للاقتصاد المصري، في مراحل مختلفة من تاريخ مصر، مشيدة بما يكنونه من محبة لمصر وشعبها. وتابعت: «حريصة في كل جولاتي الخارجية على أن أبحث عن أبناء الجالية اليونانية والقبرصية ذوي الأصول المصرية، وأشعر أنهم تربطهم بمصر أواصر تاريخية قوية، ويفرحون لكل إنجاز تحققه الدولة المصرية».



من جانبه، قال أندرياس ياني بابادوبلوس مفوض رئيس الجالية اليونانية بالإسكندرية، «نشعر في مصر بأننا في بلدنا.. وأبناؤنا مصريون كما هم يونانيون»، معربا عن سعادة أبناء الجالية اليونانية لزيارة وزيرة الهجرة.



وتابع أندرياس أنهم ولدوا في مصر وتعلموا ونشأوا في شوارعها، فهي جزء من تاريخهم ومن رحلة العمر الذي يفخرون به ويروونه لأبنائهم وأحفادهم، مقدما درع الجمعية اليونانية بالإسكندرية إلى السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، تقديرا لجهودها».



وفي السياق ذاته، أوضحت ماري فورموزي رئيس الجالية القبرصية في الإسكندرية، أن القبارصة والمصريين يحملون نفس الطباع والمودة التي تجمع شعوب المتوسط، مشيرة إلى أن لها صداقات منذ عشرات السنين مع عائلات مصرية، ولم يشعر أحدنا يوما أنه غريب عن الآخر، مؤكدة أن الإسكندرية هي أجمل بلاد العالم.



وأشارت إلى أن هناك الكثير من القبارصة الذين يرتبطون بمصر وشعبها، حتى بعد عودتهم إلى قبرص، ويحملون في داخلهم الحنين إلى مصر وشوارعها وكل ما فيها.