المحرر الأمني



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن بلاغا ورد إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم السبت يفيد بغرق 6 وافدين من إحدى الجنسيات الآسيوية أثناء ممارستهم لهواية السباحة في شاطئ البلاجات، وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات قامت بتوجيه فرق من مركز السالمية للإطفاء والإنقاذ البحري وعند الوصول إلى الموقع تبين وجود 3 أشخاص حالتهم سليمة وهناك 3 آخرين كانوا عالقين بالصخور وهم بحالة إعياء شديد.



وأضافت الإدارة أن رجال الإطفاء والإنقاذ البحري قاموا بعملية إنقاذ العالقين والتوجه بهم الى المركز وتم تسليمهم للطوارئ الطبية.

هذا وتهيب إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمواطنين والمقيمين لضرورة توخي الحيطة والحذر عند التوجه للشواطئ البحرية لممارسة هواية السباحة خصوصا في حالة عدم إجادة السباحة مع اتخاذ كافة تدابير السلامة لعدم التعرض للغرق.