ضرورة الاستمرار في شن الحملات الأمنية لضبط المطلوبين والمخالفين في البلاد

تنفيذ الخطط الأمنية والتواجد الميداني على أرض الواقع وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة

التنسيق بين القطاعات الأمنية وبذل المزيد من الجهد والعمل والتحلي بالصبر وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور

‏

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، صباح اليوم الأحد الموافق 16/7/2023 اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين، وفي بداية الاجتماع نقل النائب الاول إلى الحضور تحية وتقدير القيادة السياسية، مشيدا بما أسفر عنه الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة والذي عقد في مملكة البحرين الشقيقة بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس ورئيس الأمن العام بمملكة البحرين الشقيقة الفريق طارق حسن الحسن.



‏وأثنى على الجهود المخلصة التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية من أجل فرض الأمن والأمان والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين.



‏ووجه الاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة والتواجد الميداني على أرض الواقع، مثمنا جهود كافة قطاعات الوزارة في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.



‏وطلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالاستمرار في الحفاظ على مستوى الجاهزية واليقظة وبذل المزيد من الجهد والعمل مع التحلي بسعة الصدر والصبر في التعامل مع الجمهور والتنسيق التام بين كافة القطاعات الأمنية.



‏واستعرض الوكلاء المساعدون خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في التطبيقات التكنولوجية في جميع القطاعات والتأكيد على مواصلة العمل على تحديث المنظومة الأمنية.



‏وتمنى الخالد من الله الشفاء العاجل لوكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس إثر تعرضه لوعكة صحية وخروجه من المستشفى بأقرب وقت.



‏وفي نهاية الاجتماع، شدد الخالد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكافة القضايا العالقة والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم.