أعلنت وزارة الصحة أن مراكز الرعاية الصحية الأولية التي ستعمل خلال عطلة رأس السنة الهجرية يبلغ عددها 45 مركزا في مختلف المناطق الصحية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن المراكز الصحية التي ستعمل على مدار الـ 24 ساعة في منطقة العاصمة الصحية هي «محمد ثنيان الغانم» في الصليبيخات و«ميرزا حسن الاحقاقي» بالدعية و«حمد الصقر التخصصي» بالعديلية و«جابر الأحمد 2» بينما يعمل مركزا «منيرة العيار» بكيفان و«عبدالله يوسف العبدالهادي» باليرموك من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل.

وأوضحت أن المراكز التي ستعمل على مدار الـ 24 ساعة في منطقة حولي الصحية هي «الرميثية التخصصي» و(صباح السالم الجنوبي) و(السالمية الغربي) و(سلوى الصحي) مضيفة أن مركزي (حولي الغربي) و(محمود حاجي حيدر) سيعملان من السابعة صباحا حتى منتصف الليل.

وذكرت أن المراكز التي ستعمل على مدار الـ 24 ساعة في منطقة الفروانية الصحية هي: (الفردوس الجنوبي) و(الفروانية الغربي) و(الأندلس) و(الرابية) و(عبدالله المبارك)، أما المراكز التي ستعمل من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل هي: (مناحي العصيمي) بخيطان و(العارضية الجنوبي) و(جليب الشيوخ الجنوبي) و(صباح الناصر).

وأشارت إلى أن المراكز التي ستعمل على مدار الـ 24 ساعة في منطقة الأحمدي الصحية هي: (الصباحية الغربي) و(صباح الأحمد A) و(الخيران) و(الخيران السكني) و(الوفرة السكني) و(الوفرة الزراعي) و(عبدالعزيز الراشد) في بنيدر و(علي صباح السالم) و(الرقة) و(جابر العلي) و(الفحيحيل التخصصي) و(الفنطاس التخصصي) و(مدينة صباح الأحمد البحرية) و(الخيران البحري).

ولفتت الوزارة إلى المراكز الصحية التي ستعمل على مدار الـ 24 ساعة في منطقة مبارك الكبير الصحية هما مركزا (العدان التخصصي) و(السلام)، بينما يعمل مركزا (بيان) و(مبارك الكبير الغربي) من السابعة صباحا حتى منتصف الليل.

وقالت إن المراكز التابعة لمنطقة الجهراء الصحية التي ستعمل على مدار 24 ساعة تشمل (الجهراء الصحي) و(سعد العبدالله ق2) و(القصر) و(العبدلي)، بينما يعمل مركز (الصليبية الجنوبي) من الساعة السابعة صباحا حتى منتصف الليل، أما مركز (كبد) فسيعمل من الساعة السابعة صباحا حتى التاسعة مساء.

وذكرت أن مواعيد عمل بنك الدم المركزي ومركز التعاونيات لنقل الدم بالعدان ستكون من الساعة السابعة صباحا الى السابعة مساء للتبرع بالدم، أما التبرع بالصفائح الدموية فسيكون في بنك الدم المركزي في الجابرية فقط من السابعة صباحا الى الثالثة والنصف عصرا.