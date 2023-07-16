عاطف رمضان

أعلنت وزارة الأشغال العامة ان عدد البلاغات التي تم التعامل معها من خلال بدالة الطوارئ رقم 150 خلال شهر يونيو الماضي بلغ 2007.

وحسب احصائية صادرة عن «الأشغال» حصلت «الأنباء» على نسخة منها، جاءت محافظة الفروانية في المرتبة الاولى من حيث عدد البلاغات بـ460، فيما حلت الجهراء في الترتيب الثاني بـ 413 بلاغا، ثم العاصمة بـ331، والاحمدي بـ285، وحولي بـ158 بلاغا، ومبارك الكبير بـ84.

كما تلقت بدالة الطوارئ 135 بلاغا تعاملت معها الهيئة العامة للطرق والنقل البري، و114 بلاغا تعامل معها قطاع الهندسة الصحية بالوزارة.