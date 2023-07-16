عاطف رمضان

أسفرت الجولات الميدانية لمفتشي الطوارئ في وزارة التجارة والصناعة يومي السبت والجمعة 14 و15 يوليو الجاري في اسواق محافظتي مبارك الكبير والاحمدي عن تحرير 33 محضر ضبط مخالفة.

وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن المخالفات متنوعة وتم تحريرها خلال جولات الفريق على أسواق الملابس والاكسسوارات والجمعيات التعاونية ومحلات اطارات السيارات وعدد من المحلات التي تبيع منتجات يكثر عليها الطلب خلال هذه الفترة.

وأكدت المصادر ان الوزارة تراقب جميع اسواق الكويت بشكل مستمر ولن تتهاون في تطبيق القانون، داعية جمهور المستهلكين بالتبليغ عن اي مخالفات من خلال الواتساب او الموقع الإلكتروني للوزارة او المراكز التابعة للرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.