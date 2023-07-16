الجانبان استعرضا توجه «الدفاع» بشأن التعاقد المباشر دون وسطاء فيما تعتزم القيام به من صفقات وتعاملات وفقاً للقوانين والنظم المتبعة وبموافقة الجهات الرقابية

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد بعمق علاقات الصداقة الوطيدة والراسخة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية وتعاونهما الدائم والمشترك على كل الصعد والمستويات لاسيما ما يتعلق منها بالجوانب العسكرية.

جاء ذلك وفق بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع عقب استقبال الشيخ أحمد الفهد اليوم الأحد القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى البلاد جيمس هولتسنايدر.

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك علاوة على استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر انه تم استعراض توجه وزارة الدفاع الكويتية فيما يتعلق بعمليات التعاقد المباشر دون دخول أي وسطاء في جميع الصفقات والتعاملات التي تعتزم القيام بها وفقا للقوانين والنظم المتبعة في هذا الشأن وبموافقة الجهات الرقابية في البلاد.