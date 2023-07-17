قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إننا نطلق حقبة جديدة في شراكتنا مع اليابان، وسنعزز الشراكة مع اليابان في مجالات عدة، ووقعنا مع اليابان 26 اتفاقية في مختلف المجالات.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع "العربية"، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى المملكة يوم الأحد، أننا سنعمل مع اليابان في مشاريع عدة للطاقة النظيفة.

وأكد وزير الاستثمار السعودي على التوافق الكبير مع اليابان في قضايا عدة.

وذكر وزير الاستثمار السعودي، في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، أن اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.

وقال إننا سنعزز شراكتنا مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة، مؤكداً على مواصلة الاستثمار المشترك والاستثمار مع اليابان.

ووصل دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة يوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.

