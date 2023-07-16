القاهرة- خلود أبوالمجد

حصل الفيلم الروائي جزيرة الغفران للمخرج التونسي رضا الباهي، على 3 ترشيحات ضمن جوائز سبتيموس الدولية المرموقة، والتي من المقرر أن يقام حفل تسليمها يومي 25 و26 سبتمبر المقبل في العاصمة الهولندية أمستردام بالمسرح الملكي الدولي. وترشح الفيلم لنيل 3 جوائز هي أفضل فيلم أفريقي وأفضل ممثل للطفل كميل كانيارد وأفضل ممثلة لكاتيا جريكو.

و«جوائز سبتيموس» هو احتفال دولي مرموق لتوزيع الجوائز على الأعمال الدولية التي تحتفي بالإبداع، ويضم حفل جوائز سبتيموس مشاركين سبق أن حصلوا على جوائز البافتا والأوسكار والإيمي. وتمنح جوائز سبتيموس الثلاثي رضا الباهي وكميل كانيارد وكاتيا جريكو فرصة الظهور في برنامج التلفزيون الهولندي يوم 25 سبتمبر.

وتعقيبا على ترشح الفيلم للجوائز الدولية، قال رضا الباهي مخرج الفيلم: «أتشرف حقا بأن فيلمنا جزيرة الغفران قد تلقى ثلاثة ترشيحات من جوائز سبتيموس المرموقة، وباعتباري مخرج الفيلم ومؤلفه ومنتجه أشعر بأنني قد حصلت على امتياز ما لأنني نلت فرصة العمل مع الممثلة الموهوبة للغاية كاتيا جريكو والممثل الصاعد كميل كانيارد».

وأضاف: «الترشح لجائزة أفضل فيلم افريقي بمنزلة شهادة قوية على الاعتراف المتنامي بالمخاطر التي تفرضها الطفرة الأخيرة بأشكال مختلفة من الأصولية، وهي التي تهدد التعايش المتناغم والتسامح الذي كان موجودا بشكل اعتيادي بين الثقافات المختلفة والأعراق والمعتقدات الدينية، ويؤكد هذا الاعتراف أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا الملحة من خلال وسيط الفيلم».

وقد سبق أن ترشح الفيلم لنيل جائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما شارك في مهرجان واشنطن دي سي السينمائي، وأيام القاهرة السينمائية، ومهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ومهرجان القدس للفيلم العربي.

تدور أحداث الفيلم في مدينة جربة بتونس تلك المدينة الساحلية الساحرة التي يعيش فيها العديد من الأعراق والديانات، حيث يعود أندريا، الكاتب البارع الذي يبلغ من العمر 60 عاما إلى الجزيرة، موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ داخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماض مؤلم.

«جزيرة الغفران».. تأليف وإخراج رضا الباهي، ويشارك في بطولته الطفل كميل كانيارد وعلي بنور ومحمد علي بن جمعة وباولا فيني وكاتيا جريكو وباديس الباهي والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي، وتقوم MAD Solutions بمهام توزيع الفيلم في العالم العربي.