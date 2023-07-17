أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ثلاثة مستوطنين أحدهم إصابته خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني قرب حاجز تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية.



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه تم اعتقال منفذ العملية بعد اقتحام مدينة بيت لحم وإغلاق كل مداخلها ومخارجها، حيث وقعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.



وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، واحترقت عشرات الدونمات بفعل القنابل الحارقة التي أطلقتها القوات الاسرائيلية في وسط مدينة بيت لحم.



من جهته، صرح الناطق باسم حركة «حماس» عبداللطيف القانوع بأن عملية إطلاق النار «تؤكد أن المقاومة في الضفة الغربية متواصلة وضرباتها ممتدة ضد الاحتلال في كل المدن والمخيمات ولن تتوقف أو تنكسر».



من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات شملت نابلس وجنين وبيت لحم والخليل وتخللها اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي والاختناق.