غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى وهو في «حالة جيدة» بعد ليلة قضاها هناك بسبب شعوره بدوار، وذلك على ما أفاد المستشفى ومكتبه.



وبحسب رئيس قسم أمراض القلب في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، عامين سيغيف أجرى نتنياهو «سلسلة من الفحوص، وهو في حالة ممتازة».



وقال سيغيف في فيديو «بعد جميع الفحوص التي أجريت تبين أن الجفاف سبب دخول نتنياهو المستشفى».



وأوضح أنه تم وضع «جهاز هولتر تحت الجلد» بهدف «مواصلة المراقبة المنتظمة» لقلب نتنياهو.



وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه «غادر مستشفى شيبا».



وشوهد موكبه وهو يغادر شيبا بالتزامن مع تقارير إعلامية نقلت عن مكتبه أن الأطباء سمحوا له بالخروج.



وأعلن مكتب رئيس الوزراء، أنه تقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى يوم الاثنين.



ووفقا لمكتب نتنياهو (73 عاما)، فقد نقل رئيس الوزراء يوم السبت إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب مسكنه الخاص بمدينة قيسارية الساحلية، حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.