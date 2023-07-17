عاد قائد المنتخب الويلزي آرون رامسي الى ناديه الأول كارديف سيتي في عقد يمتد لعامين، بحسب أعلن النادي.



وتوصل رامسي، 32 عاما، إلى اتفاق مع نيس الفرنسي لإنهاء العام الأخير من عقده، حسب ما أعلن النادي الفرنسي مساء السبت، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام الى كارديف سيتي الذي يلعب ضمن المستوى الثاني الإنجليزي «تشامبيونشيب».



صاحب الـ 32 عاما سبق له اللعب في صفوف كارديف من قبل، إذ انتقل منه إلى أرسنال في 2008، كما عاد رامسي إلى كارديف في 2011 بعد الخروج على سبيل الإعارة من صفوف أرسنال.



وكان يتبقى عام واحد على عقد رامسي مع نيس، لكنه طلب أخيرا من إدارته عدم الاستمرار في كوت دازور.



واجتاز رامسي الجمعة الفحص الطبي بنجاح في كارديف، النادي الذي تكون فيه قبل أن يقضي عشر سنوات في أرسنال، ثم خاض تجارب متفاوتة في يوفنتوس الإيطالي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي.



في نيس، حيث وقع في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، لعب رامسي 34 مباراة، منها 27 في الدوري الفرنسي، و7 في مسابقة «كونفرنس ليغ» خلال موسم 2022-2023، وفي المحصلة، سجل هدفا واحدا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.



وقال رامسي لموقع كارديف سيتي على الإنترنت «إنه شعور لا يصدق أن أعود إلى هنا في النهاية»، مضيفا اعتقدت دائما أنني سأعود يوما ما، والآن حان الوقت المثالي للقيام بذلك.