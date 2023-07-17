أكدت لجنة التعريف بالإسلام أهمية تعليم اللغة العربية، باعتبارها باباً ومدخلا من مداخل تعريف ضيوف الكويت من الجاليات غير الناطقة بالعربية بالإسلام. وشدد مدير عام اللجنة إبراهيم خالد البدر على ضرورة تعاون أهل الخير ومحبي العمل الدعوي لدعم هذا المشروع المبارك خدمة للدعوة ولكتاب الله عز وجل، مبينا أن اللغة العربية بالنسبة لضيوف الكويت بمنزلة جسر التواصل في الحياة اليومية، فالمشروع يضمن تحقيق الكفاية اللغوية والثقافية والاتصالية. وحول الجانب الدعوي للغة، أوضح أن مناهج اللغة العربية مطعمة بعدد من الدروس التي تشتمل على قيم إنسانية وإسلامية مثل بر الوالدين والإحسان إلى الجار وعيادة المريض، ما يقرب متعلميها من الفهم العميق لمعاني الإسلام، لافتا الى أن أهم ما يميز هذا المشروع تهيئة المهتدين الجدد، وتمكينهم من قراءة القرآن الكريم، فالمهتدي الجديد يكون في أشد الحاجة لتعلم الفاتحة وبعض قصار السور لأداء الصلاة.