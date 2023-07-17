أعربت المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.أمينة فرحان عن تقديرها لمشاركة وفد من مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون» الذي تنظمه المؤسسة بالتعاون مع جامعة الكويت بين 9 و19 الجاري.



وأقامت المؤسسة حفل عشاء على شرف الوفد الإماراتي بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت د.مطر النيادي والوفد المشارك من مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» في برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون» وذلك لإثراء البرنامج العلمي المتميز وتعزيز مبادئ الأخوة في دول مجلس التعاون وتوفير مسارات جديدة للتعاون والحوار والعمل في المجال العلمي. وأشادت المؤسسة بمبادرة مؤسسة «ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين» والتي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المؤسسة، وهي أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية ترمي إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه ملتزم بهويته الوطنية.



وكانت «التقدم العلمي» قد أطلقت في 9 الجاري موسم 2023 للمرحلة الثانوية من برنامج «مديرو العلوم التنفيذيون» والذي يهدف إلى تحفيز الطلبة من الصف التاسع إلى الثاني عشر على الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، وتعزيز قدراتهم على التواصل العلمي ونشر المعرفة العلمية في المدارس والمجتمع.