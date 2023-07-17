بشرى شعبان



أعلنت نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية بالتكليف في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف عن انطلاق مشروع تدريب الطلبة للعمل في القطاع الخاص خلال الفترة من 9/7/2023 حتى 7/8/2023.



وقالت اليوسف إن أهداف مشروع تدريب الطلبة تكمن في استقطاب شريحة الشباب ممن على المقاعد الدراسية وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية عملية تهدف الى خلق الوعي بأهمية العمل بالقطاع الخاص وأثره على التطوير المهني والوظيفي للفرد، وابراز أهمية التدريب في الجهات غير الحكومية لما له من أثر في تأهيل وإعداد الطلبة وتقوية وبناء مهاراتهم ودعم ثقتهم بأنفسهم ليتمكنوا من دخول بوابة العمل وتهيئتهم تقنيا وفنيا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.



ولفتت إلى مشاركة 55 جهة من شركات القطاع الخاص وإتاحة 1660 فرصة تدريبية في عدد من القطاعات بمختلف المجالات كالقطاع المصرفي والتأمين والتجزئة والمحاماة والقطاع النفطي والمصانع والجمعيات التعاونية وغيرها بإجمالي 900 طالب.