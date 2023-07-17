دعا كبير المعلمين بمدرسة تأهيل القادة بهيئة التعليم العسكري في وزارة الدفاع العميد الركن محمد الردهان إلى توحيد المفاهيم العسكرية وتبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة بين القوات المسلحة العربية لمواجهة التغيرات التي تشهدها المنطقة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به العميد الركن محمد الردهان لـ «كونا» أثناء مشاركته وترؤسه وفد الكويت في أعمال الندوة الـ 27 لممثلي هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



وأكد الردهان حرص الجيش الكويتي على العمل والمشاركة في أعمال الندوة التي تتضمن عددا من البنود، ومنها تأثير (التهديدات الحديثة) و(المنظومات المسيرة) و(الهجمات السيبرانية) و(مفهوم الحروب اللامتماثلة).



وشدد على أن هذه الموضوعات «أساسية ومهمة» في مفهوم الحروب من الجيل الرابع كما صنفها الخبراء العسكريون.



وقال الردهان إن هيئة التعليم العسكري بتوجيهات من رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي حرصت في خطتها للموسم التعليمي للكليات والمعاهد والمدارس العسكرية على توظيف هذه المفاهيم في مراحل التحليل والتخطيط والتنفيذ لمواكبة التطور التقني لمنظومات الاسلحة الحديثة واجراءات الحماية والاجراءات المضادة للهجمات السيبرانية.



وكانت أعمال الندوة الـ 27 لممثلي هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية انطلقت برئاسة الإمارات ومشاركة وفود من الدول العربية كافة وبينها الكويت.



وحذر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي في كلمته خلال الافتتاح من «التهديدات الحديثة في الحروب اللامتماثلة التي تعتبر من الأخطار المحدقة بالأوطان العربية وقواتها المسلحة».



وأوضح ان «الجماعات الارهابية والتنظيمــات المسلحة غير النظامية استغلت التطور العلمي والتكنولوجي الهائــــل والاعتماد على التقنيات الحديثة لخلق أساليب جديدة تهدف الى زعزعة استقرار الاوطان بالاعتماد على سهولة الحصول على هذه التكنولوجيا».



وأكد في هذا الصدد أهمية معرفة ودراسة أخطار هذه الحروب وإيجاد السبل الملائمة لها بالاضافة الى استخدام وسائل التعليم والتدريب الحديثة والذكية لتدريب القوات المسلحة على كيفية التصدي لهذه التهديدات الحديثة والوقاية منها.



وقال الذوادي «ان مشاركة هذه الكوكبة المتميزة من الضباط في هذا الاجتماع خير دليل على حرص القيادات العسكرية العربية على النهوض بمجال تدريب قواتها ودعم التعاون العربي المشترك».



ومن المقرر ان تركز مناقشات الندوة التي تستمر أعمالها حتى 27 الجاري على دراسة تأثير التهديدات الحديثة والحروب اللامتماثلة على العمليات والتدريب العسكري.



وتشارك الكويت في أعمال الندوة بوفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن محمد الردهان ويضم المقدم عبدالعزيز العتيبي والمقدم أحمد العتيبي.