التنسيق التام بين القطاعات الأمنية وبذل مزيد من الجهد والعمل والتحلي بسعة الصدر والصبر في التعامل مع الجمهور

ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكل القضايا العالقة والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم



أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة، مثمنا جهود كل قطاعات الوزارة في تحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة.



ونقل الشيخ طلال الخالد، في بيان صحافي صادر عن وزارة الداخلية عقب ترؤسه اجتماعا أمنيا مع الوكلاء المساعدين أمس، إلى الحضور تحية وتقدير القيادة السياسية، مشيدا بما أسفر عنه الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الذي عقد في البحرين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس ورئيس الأمن العام البحريني الفريق طارق الحسن. ‏وأثنى الشيخ طلال الخالد على الجهود المخلصة التي تبذلها كل قطاعات الوزارة من أجل فرض الأمن والأمان والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين، مشددا على ضرورة الاستمرار في الحفاظ على مستوى الجاهزية واليقظة وبذل المزيد من الجهد والعمل والتحلي بسعة الصدر والصبر في التعامل مع الجمهور والتنسيق التام بين كل القطاعات الأمنية.



ودعا الى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لكل القضايا العالقة والتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين في إنجاز معاملاتهم، متمنيا من الله تعالى الشفاء العاجل لوكيل الوزارة الفريق أنور البرجس إثر تعرضه لوعكة صحية وخروجه من المستشفى بأقرب وقت.



يذكر أن الوكلاء المساعدين استعرضوا خلال الاجتماع خطط العمل الحالية والمستقبلية ومراحل التطور في التطبيقات التكنولوجية بجميع القطاعات والتأكيد على مواصلة العمل على تحديث المنظومة الأمنية.