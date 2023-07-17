أعلن البنك الأهلي الكويتي انه وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445 سيغلق البنك أبوابه وجميع فروعه، باستثناء فرع الخيران الذي يستقبل العملاء خلال الأوقات الرسمية لمجمع الخيران مول من 10 صباحا إلى 10 مساء، يومي الأربعاء والخميس 19 و20 يوليو 2023 على أن يستأنف أعماله المعتادة اعتبارا من يوم الأحد 23 يوليو 2023.



وأكد البنك الأهلي الكويتي جاهزيته التامة لخدمة العملاء عبر مختلف منصاته الرقمية على مدار الساعة خلال العطلة التي تشمل موقعه الإلكتروني eahli.com وتطبيقه على الهواتف الذكية وأجهزة السحب الآلي الخاصة به المنتشرة في جميع أنحاء البلاد فضلا عن مركز خدمة العملاء «أهلا أهلي» على الرقم 1899899.



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وإلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الكريم وجميع المقيمين، داعين المولى القدير أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.