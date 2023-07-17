نظمت شركة الكويت للتأمين دورات تدريبية وورش عمل نوعية من خلال KIC Academy استهدفت التدريب على التخطيط وقيادة اجتماعات العمل، والتطوير المهني، والقيادة الإيجابية، وإدارة التوتر، وبناء فريق عمل وذلك في إطار برامجها لتعزيز كفاءة وقدرات القوى البشرية لديها وتطوير مهارات موظفيها، جنبا إلى جنب مع دورات تدريبية مهنية تعقدها الشركة على مدار العام بهدف تطوير القدرات المهنية تماشيا مع رؤية الشركة.



وشهدت الدورات حضور نحو 226 متدربا من موظفي الشركة في 15 جلسة تدريبية من مختلف إدارات الشركة. وتواصل الشركة إستراتيجيتها المستدامة لتطوير العنصر البشري وتنمية مهاراتهم، باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في سبيل تطوير الأعمال لديها وتحقيق خطتها المتعلقة بالابتكار وتعزيز قدراتهم الفنية وتعزيز كفاءاتهم الأساسية.



على صعيد آخر، تواصل الكويت للتأمين مشاركاتها للمبادرات المختلفة والمتعلقة باستقطاب الكوادر الوطنية الشابة، حيث تشارك بشكل دوري في معارض التوظيف التي تهدف إلى تعريف الكوادر الشابة بإستراتيجية الشركة المستقبلية واستقطاب الطلاب المميزين.



وأكدت الشركة في بيان لها أن الدورات التدريبية المتواصلة تعكس السعي الدائم والاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لموظفيها، وأشارت إلى أن المشاركة في مثل هذه المبادرات تسهم في منح قيمة مضافة للموظفين وتعزز الأداء التشغيلي للشركة على حد سواء باعتبارهما الركيزة الأساسية في استراتيجية الموارد البشرية.