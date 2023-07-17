يعكس إصدار باليسيد Calligraphy الآفاق اللامتناهية التي يحلق فيها إبداع هيونداي ليقدم ابتكارات مذهلة على كافة المستويات تتخطى تطلعات العملاء بكثير وتوفر تجربة قيادة لا مثيل لها.



وتتضمن باليسيد Calligraphy مسات خارجية حصرية تظهر بوضوح في التصميم الأمامي والخلفي المعدل الذي يجمع بين السلاسة والقوة بأسلوب عصري فريد. فقد اختارت هيونداي لهذا الطراز اتجاها جريئا، فعلى عكس طرازات باليسيد السابقة، تمتد الشبكة المتتالية الضخمة الآن لأسفل المصابيح الأمامية وصولا إلى قاعدة المصد، واستخدم الكروم على نطاق واسع ليمنح السيارة مزيدا من الفخامة والتألق.



وتمتاز المقدمة بمصابيح أمامية LED ذات تصميم مبتكر تعزز الهوية القوية للسيارة الرياضية متعددة الاستعمال (SUV) المتفوقة. ويتميز الهيكل بخطوطه الجانبية السلسة التي تمتد بأسلوب أنيق ورياضي، ما يضفي على السيارة مزيدا من الديناميكية ويمنحها الكثير من التفرد والجاذبية. وتعزز العجلات الكبيرة مقاس 20 إنشا من المظهر القوي للسيارة وتمنح إطلالتها دفعة عظيمة من الثقة والثبات.



وتم تصميم المقصورة الداخلية لطراز باليسيد Calligraphy بعناية فائقة لتوفير أقصى مستويات الراحة والفخامة للركاب. يضمن التصميم الداخلي الواسع والذكي مساحة وفيرة للمسافرين والبضائع. تقدم المقاعد الوثيرة المصنوعة من جلد النابا الفاخر تجربة استرخاء مريحة، ومقاعد الصفين الأول والثاني مدفأة ومهواة، ومقاعد الصف الثالث قابلة للطي كهربائيا ومدفأة، وهي ميزة نادرة حتى بين سيارات الدفع الرباعي الفاخرة. ومجموعة قياس رقمية، وشاشة رأسية، وفتحة سقف مزدوجة، نظام انتركم للكابينة لمخاطبة السائق ونظام صوت محيطي من Infinity بقوة 630 واط. إلى جانب ألواح أبواب مغلفة بالجلد وبطانة سقف من جلد الغزال وعجلة قيادة جديدة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، ومنافذ USB- لشحن الأجهزة الذكية.



وزودت باليسيد Calligraphy بزجاج أبواب خلفي مصفح عازل للصوت، كما تشمل الترقيات الحصرية لهذا الطراز، مقعد السائق «Ergo Motion» مع وظائف تدليك محددة مصممة لتخفيف التعب، وإضاءة داخلية قابلة للبرمجة بـ64 لونا، ومرآة كاميرا للرؤية الخلفية، وعجلة قيادة مغلفة بالجلد بلونين، ومساند رأس مجنحة للخارج.



على مستوى الأداء جهزت باليسيد Calligraphy بمحرك V6 سعة 3.8 لترات يولد 290 حصانا متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع خاصية اختيار وضعية القيادة.



كما زودت باليسيد بنظام تحريك السيارة من المصفط باستخدام الريموت كنترول. وعلى صعيد السلامة زودت كل طرازات باليسيد بميزات أمان قياسية مثل الفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة المسار مع مساعدة الحفاظ على المسار، إلى جانب نظام تثبيت السرعة التكيفي مع مساعد القيادة، لتنعم بقيادة ممتعة تتميز بالسلاسة والأمان على جميع الطرقات وفي كل الأوقات.