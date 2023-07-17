في إطار جهوده لتنمية رأس المال البشري وتطوير المواهب الكويتية، احتفى بنك برقان، في الآونة الأخيرة، بتخرج ثلاثة من موظفيه المميزين الذين اجتازوا الدورة العاشرة في برنامج «تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي»، بنجاح، وذلك بحضور إدارة الموارد البشرية، في فندق ميلينيوم سنترال.



ويندرج هذا البرنامج تحت مظلة مبادرة «كفاءة» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وإدارة معهد الدراسات المصرفية. ويلتزم بنك برقان بتنمية وتطوير قدرات موظفيه عبر ترشيحهم وإشراكهم في البرامج الرائدة، مثل برنامج تأهيل الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي، وذلك بهدف رفع مستوى مهاراتهم وتزويدهم بالإمكانات والمعارف الضرورية في هذا المجال.



وفي هذه المناسبة، قالت فاطمة أحمد مدير قسم التعلم - وحدة التعلم وتطوير الكفاءات في بنك برقان: فخورون جدا بموظفينا المميزين الذين تخرجوا في هذا البرنامج الرائد، والذين بذلوا جهودا كبيرة وأظهروا تفانيا والتزاما مميزا بالمناهج الدراسية، على مدار عام كامل، كما عملوا على اغتنام جميع الفرص الممكنة والمتاحة لتحقيق التطور المنشود، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.



وأضافت أن هذا الإنجاز الذي حققه الموظفون الثلاثة يكتسب أهميته من المواد المنهجية التي يقدمها البرنامج طوال العام، والتي تشمل التمويل، إدارة المخاطر، إدارة علاقات العملاء وتطوير القيادة، إلى جانب التطبيقات الميدانية المحلية والدولية المختلفة، بما يوفر للمشاركين فرصة للاطلاع على أحدث الممارسات المصرفية العالمية، وتحديد الفروقات الدقيقة بينها وبين الممارسات التي يتم تطبيقها في السوق المحلي.



من جانبها، أشارت مدير التطوير في البنك زهرة بوعركي، إلى أن تطوير كفاءة موظفي البنك، وخصوصا المميزين بينهم من ذوي الأداء المميز، إنما هو مفتاح النجاح الشامل للبنك وقدرته على الحفاظ على مكانته الرائدة بين المؤسسات المصرفية والمالية في الكويت.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان الفائز بشهادة (أفضل بيئة للعمل)، يجدد التزامه المستمر بالاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال توفير مجموعة واسعة من فرص التعلم والتطوير، بالتعاون مع أفضل الخبراء والقادة في المجال المصرفي.