أعلن بنك بوبيان أنه أطلق لجميع عملائه بطاقة العملات المتعددة المسبقة الدفع بالتعاون مع فيزا حرصا منه على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لهم وتلبية مختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم وتسهيل معاملاتهم.



وقال المدير التنفيذي لإدارة منتجات البطاقات في بنك بوبيان يوسف الماجد «استمرارا من بنك بوبيان في تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائنا، نطرح اليوم بطاقة بوبيان للعملات المتعددة المسبقة الدفع التي تناسب عملاءنا من كل الشرائح بدءا بعمر 21 عاما، باعتبارها تعد الحل الأمثل والأكثر أمانا لإجراء العمليات المصرفية بالعملة التي تناسب احتياجاتهم أثناء السفر».



وأضاف الماجد أن بطاقة بوبيان للعملات المتعددة تتيح لعملائنا الاستفادة من العملات الممكن إضافتها إلى البطاقة وعددها 13 عملة خليجية وأجنبية ومن ضمنها الدينار الكويتي، وذلك من خلالها اختيار 5 عملات في محفظتهم بما يناسب متطلبات عملياتهم الشرائية أثناء السفر أو عبر الإنترنت بكل سهولة وأمان.



وأوضح أن بطاقة بوبيان للعملات المتعددة تتميز بتصميم فريد وجذاب بجانب مزاياها الكثيرة والحصرية، حيث تتمتع بخاصية 3D Secure الضرورية لعمليات شراء آمنة عبر الإنترنت إضافة إلى خدمة UTap للدفع السريع.



وأشار إلى أن بطاقة بوبيان للعملات المتعددة التي يمكن تعبئتها حتى 20 ألف دينار كويتي شهريا تتيح للعميل متابعة أمواله وأسعار صرف المبالغ المحولة من الدينار إضافة إلى ثبات سعر التحويل بما يضمن تجنبه للقلق الناجم عن حمل المبالغ النقدية أثناء السفر لدفع قيمة مشترياته.



وأفاد بأن البطاقة الجديدة تتمتع بالمرونة في إدارة العملات، مما يتيح للعميل إجراء تحويلات بين المحافظ المضافة إلى البطاقة وإضافة أو حذف أي محفظة إضافة إلى إعادة ترتيبها مرة أخرى بما يتناسب مع وجهات سفره وعملياته الشرائية عبر الإنترنت.



وعن تجربة الخدمات المصرفية عبر تطبيق بوبيان، أوضح الماجد أن بإمكان العميل طلب البطاقة بسهولة من خلال التطبيق، حيث سيتمكن العميل من الاختيار بين تسلم البطاقة من الفرع أو توصيلها إليه، مضيفا أن مدة تسلم أو تسليم البطاقة تبلغ 5 أيام عمل، كما يمكن للعميل تفعيل البطاقة وضبط الرقم السري باستخدام التطبيق.



وأضاف أنه يمكن للعميل من خلال التطبيق زيادة رصيد البطاقة حيث سيتم تحويل المبالغ من الحساب المختار إلى المحفظة الأساسية وهي محفظة الدينار الكويتي دون أي رسوم، كما يمكنه تحويل الأموال إلى حسابه واستخراج كشف حساب البطاقة في أي وقت.