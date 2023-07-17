فيما تتجه أنظار السودانيين الى مفاوضات جدة بين طرفي الصراع الجيش وقوات الدعم السريع، تواصلت أعمال القتال في الخرطوم، حيث سمع دوي انفجارات في العاصمة السودانية، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في السماء.



وجاء استمرار القتال في الخرطوم، امس، غداة عودة ممثلين عن الجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات المتوقفة مع القوات شبه العسكرية، بحسب «فرانس برس».



في حين رحبت قوى سياسية عدة بتصريحات نائب قائد الجيش، شمس الدين كباشي، التي قال فيها إن القوات المسلحة منفتحة أمام أي مبادرة توقف الحرب وتحافظ على السيادة الوطنية للبلاد.



وفي السياق، دعا وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة «مارتن غريفيث» إلى ضرورة مضاعفة الجهود لضمان ألا يتحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية لا نهاية لها مع عواقب وخيمة على المنطقة، محذرا من أن الشعب السوداني عانى ولا يمكنه الانتظار في ظل معاناة لا يمكن وصفها في خضم أعمال عنف تمزق بلادهم.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار غريفيث في بيان له بمناسبة مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب إلى أن القتال يزداد ضراوة، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.



وقال المسؤول الأممي إن السودان يعتبر حاليا «أحد أصعب الأماكن في العالم بالنسبة لعمل العاملين في المجال الإنساني»، مضيفا «جنبا إلى جنب مع المنظمات المحلية، نبذل قصارى جهدنا لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة، لكن لا يمكننا العمل تحت فوهة البندقية، ولا يمكننا تجديد مخازن الطعام والماء والأدوية إذا استمر النهب السافر لهذه المخزونات، ولا إيصال المساعدات في ظل منع موظفينا من الوصول إلى المحتاجين».