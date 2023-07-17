هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالرد بالقنابل العنقودية، إذا استخدمت أوكرانيا تلك الذخيرة التي قدمتها أميركا ضد قواته، مؤكدا ان «روسيا لديها احتياطيات كافية من مختلف الأنواع من هذه الذخائر».



وقال بوتين في مقابلة مع قناة «روسيا 1» التلفزيونية العامة بثت امس «في روسيا، هناك مخزون كاف من القنابل العنقودية المختلفة الانواع». واضاف «حتى الآن، لم نستخدمها، لم تكن هناك ضرورة لذلك، رغم اننا واجهنا نقصا معروفا في الذخائر في وقت ما».



وتدارك الرئيس الروسي «ولكن إذا تم استخدامها ضدنا، نحتفظ لأنفسنا باتخاذ إجراءات مضادة».



ورأى بوتين أن الولايات المتحدة اعلنت تسليم هذه الأسلحة لانها تواجه «نقصا في الذخائر» التي تعرض تقديمها الى أوكرانيا. واوضح أن «الجيش الاوكراني يستعمل يوميا ما يصل الى خمسة آلاف او ستة آلاف قذيفة عيار 155 ملم».



واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بتقديم ذخائر عنقودية مثيرة للجدل، نظرا لأن الغرب لم يعد قادرا على إمداد أوكرانيا بما يكفي من الأسلحة التقليدية. وقال بوتين «لم يجدوا شيئا أفضل من اقتراح استخدام ذخائر عنقودية».



واعتبر بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الاوكراني الذي بدأ في يونيو لم يحرز نجاحا في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق اوكرانيا وجنوبها. وقال إن «كل محاولات العدو اختراق دفاعنا لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدو لم يحقق نجاحا».



ميدانيا، أكدت روسيا امس أنها تصدت لعشر مسيرات أوكرانية على الاقل، اطلقت على شبه جزيرة القرم قرب سيباستوبول، المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود والذي سبق أن استهدف بهجمات مماثلة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين مع تعطيل خمس أخرى عبر انظمة التشويش. كذلك، أكدت الوزارة تدمير مسيرتين بحريتين للجيش الأوكراني. وأضافت: لا ضحايا ولا اضرار بعد إحباط هذا الهجوم الارهابي.



في المقابل قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني امس إن القتال في شرق البلاد «احتدم إلى حد ما» إذ نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في ثلاث مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.



واضافت ماليار على تيليغرام إن القوات الروسية تهاجم في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركيف على مدى يومين متتاليين. وكتبت نحن في موقف دفاعي، هناك معارك شرسة ومواقع الجانبين تتغير بشكل مستمر عدة مرات في اليوم. وقالت ماليار أيضا إن الجانبين يشتبكان حول مدينة باخموت المدمرة لكن القوات الأوكرانية تتقدم تدريجيا من ناحية الجنوب.



وأضافت أن قوات كييف تصد أيضا الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا.