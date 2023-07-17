تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في أغسطس المقبل بمدينة جدة ستغني فيه اجمل اغانيها القديمة والجديدة، منها «حالة خاصة جدا»، «اساميك الكتيرة»، «مطمنة»، «بين البينين»، «نفضل نرقص»، «مجبش سيرتي»، «طول ما أنت بعيد»، «سيدي وصالك»، «أنا ساندة عليك»، «حتة ناقصة»، «اتجاه واحد»، «ياريتك فاهمني» وغيرها.



ومن المقرر أن يحضر الحفل جمهورها من مختلف الجنسيات العربية، كما تجرى التجهيزات للخروج بليلة مميزة بمواصفات لايف عالمية تليق بالمطربة أنغام.



وتصدرت أنغام مؤخرا المركز الأول لترند يوتيوب بكليب أغنيتها الجديدة «سيبك أنت».