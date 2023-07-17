القاهرة - محمد صلاح



عاد الفنان لطفي لبيب للسينما بعد غياب استمر 5 سنوات بسبب مرضه وابتعاد المخرجين والمنتجين عن ترشيحه، حيث اعلن البوستر والإعلان التشويقي لفيلم «مرعي البريمو» عن مشاركته في بطولة العمل مع محمد هنيدي بعد غياب دام 4 سنوات منذ آخر فيلم سينمائي شارك به وهو فيلم «خيال مآته» مع أحمد حلمي، وأثار ظهور الفنان لطفي لبيب جالسا على الأرض في البوستر تفاعلا مع الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين.



الفيلم بطولة محمد هنيدي وغادة عادل وأحمد بدير وعلاء مرسي ونانسي صلاح، فكرة محمد هنيدي، تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج سعيد حامد.



ويعود هنيدي للعمل مع غادة عادل وسعيد حامد بعد تأدية الشخصيات الصعيدية في أفلام «صعيدي في الجامعة الأميركية، عسكر في المعسكر والهروب».