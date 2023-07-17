تواصل الأجهزة الرقابية في البلدية أعمالها لتطبيق القوانين واللوائح والحفاظ على المظاهر الجمالية في مختلف المحافظات.



وفي هذا السياق، قامت الأجهزة الرقابية في البلدية بتكثيف الجولات الميدانية على كل المناطق السكنية والعقارات قيد الإنشاء لرصد وتحرير محاضر مخالفات وتوجيه إنذارات للمنشآت المخالفة. وفي محافظة الجهراء قامت الأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حصر جميع التنبيهات التي تم تحريرها في الفترة الأخيرة خلال الفترة من يناير حتى أبريل وتم إعطاء تنبيهات وإنذارات لعدد 1367 تنبيها وإنذارا.



وفي الفروانية، قامت الأجهزة الرقابية -إدارة السلامة العامة فيما يخص الأعمال الإنشائية القائمة وأنقاض البناء في المناطق السكنية اعتبارا من تاريخ 16/5/2023 الى 1/6/2023 وتم إنجاز الأعمال من خلال موظفي النوبات وعلى مدار الساعة لمخالفات الأنقاض على املاك الدولة.