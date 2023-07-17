أكدت وزارة الداخلية «أنها لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة». وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، إنه «بشأن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لمغرد قام بالتطاول بعبارات تسيء إلى أحد رموز المملكة العربية السعودية الشقيقة» تمت إحالة الواقعة الى جهة الاختصاص، وذلك لاتخاذ كلالإجراءات القانونية اللازمة بحقه من قبل الجهات المعنية. وشدد البيان على أن الوزارة «لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل، وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل». وأكدت الوزارة محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأهابت الوزارة الجميع إلى عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل في شؤون الدول الشقيقة.