شب حريق ضخم فجر أمس أتى على عدد من المنازل والورش في حي ساروجة الدمشقي التاريخي، ولم تسلم منه بعض المواقع التراثية، منها «مركز الوثائق التاريخية» و«بيت خالد العظم».



وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في شارع الثورة، بعد عدة ساعات من محاولات الإطفاء، دون أن يتسبب بخسائر بشرية.



وأشارت الوكالة إلى أن الحريق امتد ليصل إلى المنازل العربية المحيطة، كما أنه انتقل إلى ورشات أحذية ومحال بشارع الثورة خلف المصالح العقارية، دون التطرق إلى المواقع التراثية والتاريخية المتضررة.



ونقلت عن العميد داود عميري قائد فوج إطفاء دمشق، أنه «لم يتم تسجيل إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق».



وأشار أحد العاملين في «مشروع حفظ أرشيف الوثائق الوطني»، عبر منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن الحريق طال «مركز الوثائق التاريخية» و«بيت خالد العظم» التاريخي.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر النيران المشتعلة بمنازل الحي الدمشقي القديم، إضافة إلى مقاطع أخرى تظهر الأضرار المادية الكبيرة الناجمة عنه.



ووسط انتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر رئيس الحكومة حسين عرنوس في جولة تفقدية للحي بعد إطفاء الحريق.



ونقل موقع «أثر» عن عضو مجلس محافظة دمشق لقطاع الدفاع المدني محمود كريم أن الحريق الذي اندلع جانب سوق الهال في شارع الثورة انتشر بسرعة جراء تواجد عدد من الورشات التي تقوم بصناعة الأحذية والحقائب.



وأشار إلى أنه عند الساعة الثالثة فجر أمس تلقت المحافظة إنذارا بوجود حريق نشب عند حمام الخاندي في منطقة ساروجة باتجاه سوق الهال القديم، لافتا إلى أنه يوجد في المنطقة مركز إطفاء الخاندي الذي تواجد خلال دقائق قليلة من نشوب الحريق، كما تم المؤازرة من مركز النصر، ليصل عدد سيارات الإطفاء التي تدخلت إلى 21 سيارة بعتادها الكامل، و3 سيارات من الدفاع المدني و4 صهاريج كبيرة من محافظة دمشق، الأمر الذي أسهم بالتدخل سريعا للسيطرة على الحريق.



وأضاف أنه رغم التدخل السريع إلا أن الحريق طال عددا من البيوت والورشات كون المنطقة عبارة عن بيوت عربية قديمة مبنية من الخشب والطين واللبن، إضافة لوجود ورشات لتصنيع الأحذية والحقائب التي تستعمل مواد قابلة للاشتعال وتساعد في ازدياد النار، وبالتالي انتشر الحريق وغطى مساحة لا بأس بها في المنطقة ذات الشوارع الضيقة، مشيرا إلى أنه يوجد في المنطقة موقع أثري يتم فيه تجميع وثائق، تضرر بالحريق، إلا أنه منذ فترة تم نقل جميع الوثائق الهامة كون المنطقة تعرضت لحريق بسيط، وهذه الوثائق الآن في أمان.



ويعود تاريخ حي ساروجة في دمشق إلى القرن الثالث عشر الميلادي، خلال فترة الحكم المملوكي، وهو أول حي بني خارج أسوار مدينة دمشق، بالقرب من باب الفراديس.



وتم إسعاف 8 حالات جراء الحريق، حالتان منها تم نقلهما للمشفى و4 تم إسعافهم في المكان.



وبين مصدر بالدفاع المدني أن التقديرات الأولية تشير إلى احتراق معمل بلاستيك في المنطقة ومنه امتدت النيران للمنازل المجاورة.



وبحسب المصدر، تعرضت عشرات المنازل القديمة للاحتراق.