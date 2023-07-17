تمكن رجال فرق إطفاء الجهراء والجهراء الحرفي والإسناد ظهر امس، من السيطرة على حريق أشجار وإطارات مهملة بجانب مضخة مياه منطقة الجهراء، وجار الوقوف على أسباب الحريق.



من جهة أخرى أنقذ رجال اطفاء السالمية للإطفاء والإنقاذ البحري 6 آسيويين من الغرق في شاطئ البلاجات.



وقال مصدر في الإطفاء، إن 3 من بين الذين تم إنـقـاذهم كانوا في حالة إعياء شديد وكانوا عالقين بالـصـخـور.



ودعت قوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين الى توخي الحيطة والحذر عند التوجه للشواطئ البحرية لممارسة هواية السباحة، خصوصا في حالة عدم إجادة السباحة مع اتخاذ كل تدابير السلامة لعدم التعرض للغرق.