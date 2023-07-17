سعود عبدالعزيز



سجل مواطن قضية نصب واحتيال في مخفر ضاحية عبدالله السالم ضد مواطن آخر اتفق معه على شراء خط مميز مقابل خطين مميزين أيضا ومبلغ 40 ألف دينار، مشيرا الى أن المدعى عليه وبعد أن تسلم الخطين وشيكا بالمبلغ المالي رفض إتمام الصفقة، ورفض التنازل عن الخط لصالحه، بل استخرج بدل فاقد للخط الذي سلمه له.



وحول تفاصيل القضية التي سجلت يوم الاربعاء الماضي، وحصلت «الأنباء» على تفاصيلها، فإن محام بصفته موكلا عن المدعي قال انه وبتاريخ 2023/٤/١٥ اتصل المشكو بحقه على الشاكي وابلغه برغبته في بيع الخط رقم «****» ووافق الشاكي مقابل تحويل رقمين مميزين ومبلغ مالي وقدره 40 ألف دينار كويتي، وقد قام الشاكي بالفعل بتسليمه شيكا مصدقا بالمبلغ وقيامه بتحويل الخطوط سالفة الذكر باسم المشكو بحقه، وقد قام الأخير بتسليم الشاكي شريحة الخط محل الواقعة، إلا أن الشاكي فوجئ بانه لم يقم بتحويل الخط باسمه وانقطعت الشريحة التي يستخدمها وتبين له ان المشكو بحقه قام باستخراج شريحة أخرى (بدل فاقد) وقد قام الشاكي بالاتصال على الرقم محل الواقعة ورد عليه شخص وأبلغه بقيامه بشراء هذا الخط، وبعد التواصل مع المشكو بحقه تجاهل اتصالات الشاكي.