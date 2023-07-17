منصور السلطان



أحالت دوريات نجدة الأحمدي مساء أول امس شخصين من غير محددي الجنسية الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبهما مقابل منطقة المهبولة بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات تعاط. وضبط الشخصان عقب الاشتباه بسيارة كانت تسير ببطء على احد الطرق السريعة، ولدى توقيف قائد المركبة لتحرير مخالفة السير بسرعة اقل من المعدل، تبين أن قائد السيارة بحالة تعاط، وبالاستعلام تبين انه من أرباب السوابق في قضايا سرقة ومطلوب على ذمة القضايا والسيارة التي يقودها عليها حجز قضائي. وبتفتيشهما احترازيا عثر على مواد مخدرة «حبوب، أكياس شبو، اكياس كيميكال، حشيش» وأدوات تعاط، وعليه تمت إحالتهما الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.