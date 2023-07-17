توفيت أمس الأحد المغنية والممثلة الفرنسية جين بيركين، إحدى أيقونات الغناء والتمثيل في فرنسا، حيث برز اسمها خصوصا بفعل ارتباطها الفني والعاطفي بالمغني الشهير سيرج غينزبور، عن 76 عاما، على ما أفاد مصدر.



وقد عثر على بيركين ميتة داخل منزلها في باريس، وفق المصدر عينه.



وكانت هذه الفنانة المولودة في لندن عام 1946، والتي ارتبط اسمها ارتباطا وثيقا بالمغني الفرنسي الشهير سيرج غينزبور، قد كشفت أخيرا عن مشكلات صحية أرغمتها على إلغاء سلسلة حفلات لها.



كانت بيركين التي غالبا ما توصف في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها «الإنجليزية المفضلة لدى الفرنسيين»، أيقونة فنية في فرنسا، مع مسيرة زاخرة بالنجاحات في التمثيل والغناء. كما كانت ملهمة لمصممي الأزياء في العقود الماضية.