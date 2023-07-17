علي إبراهيم



علمت «الأنباء» أن شركتي البترول الوطنية ونفط الكويت بصدد إجراء 4 تعاقدات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 124 مليون دينار، تستحوذ مناقصة واحدة منها على نحو 75% من قيمة التعاقدات.



وتفصيليا، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مناقصة خدمات الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء عبدالله على إحدى الشركات التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بمبلغ إجمالي بلغ 91.78 مليون دينار بعقد مدته 63 شهرا.



وأعاد الجهاز المركزي للمناقصات بحث ترسية مناقصة لشركة نفط الكويت تتعلق بتحسينات الأمن والسلامة ونظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات للآبار الجوراسية في شمال الكويت بتكلفة تصل إلى 15.8 مليون دينار، وقرر مجلس إدارة الجهاز تأجيل البت في القرار وإحالته للقطاع الفني لمزيد من الدراسة.



وأحال الجهاز مناقصة انشاء محطة فرعية للاستهلاك الرئيسي في الروضتين ومحطات فرعية في مراكز التجمع ومحطة فرعية بمحرك صغير متغير السرعات بمركز للتجميع والأشغال المتصلة بها، والتي تصل قيمتها إلى 11.49 مليون دينار أحالها إلى القطاع الفني لمزيد من الدراسة.



يأتي ذلك إلى جانب طلب «نفط الكويت» ترسية مناقصة خدمات وتنظيف والأشغال المتصلة بها في منطقتي جنوب وشرق الكويت على إحدى الشركات بـ 4.74 ملايين دينار وإعادة موازنة الأسعار للحد الأدنى لرواتب الموظفين غير الكويتيين.