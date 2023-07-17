قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست حول أداء أسواق النفط العالمية، ان أسعار النفط الخام وصلت الى أعلى مستوياتها المسجلة منذ الأسبوع الأخير من أبريل 2023، وذلك بعد أن شهدت مكاسب مستمرة منذ نهاية يونيو 2023.



وجاءت المكاسب على خلفية تقلص الإمدادات، حيث دخلت التخفيضات الطوعية الإضافية للسعودية حيز التنفيذ إلى جانب خفض حصص الانتاج التي أعلنتها روسيا والجزائر. وجاء المزيد من الدعم نتيجة للتفاؤل على صعيد الطلب بعد أن جاءت قراءة معدل التضخم في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع وإلى حد ما نتيجة تدابير التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها الصين.



وانخفض مؤشر تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة للشهر الثاني عشر على التوالي وبلغ 3% خلال يونيو 2023، مما يدعم توقعات نمو الطلب بالنصف الثاني، كما أثر تراجع معدلات التضخم على الدولار الذي وصل الى أدنى مستوياته في 15 شهرا مقابل سلة من العملات، مما ساهم في تعزيز أسعار النفط، حيث أدى ضعف الدولار إلى جعل سعر النفط أرخص للمستوردين.



وفي ظل تراجع الضغوط التضخمية، يشعر مراقبو النفط بالتفاؤل تجاه خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي أو رفعها مرة واحدة مقابل التوقعات السابقة برفعها مرتين. إلا أنه على الرغم من ذلك، لايزال الاتجاه السائد في أوروبا يشير إلى مواصلة البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة.



أما على صعيد الأسعار، فبعد تراجعها الشهر الماضي لأدنى مستوياتها المسجلة في عدة أشهر وتسجيلها أكبر انخفاض شهري هذا العام في مايو 2023، عادت أسعار عقود النفط الآجلة للارتفاع مجددا وسجلت مكاسب ثابتة منذ الأسبوع الأخير من يونيو 2023 مخترقة حاجز 80 دولارا للبرميل في 12 يوليو2023، وصولا إلى 80.11 دولارا للبرميل.



وارتفعت الأسعار بنحو 11.2% منذ الأسبوع الأخير من يونيو 2023 مما أدى إلى تسجيل أسعار النفط أول مكاسب شهرية لهذا العام، إلا انه من حيث الأداء على أساس ربع سنوي، انخفضت الأسعار للربع الرابع على التوالي بنسبة 6.11% خلال الربع الثاني من العام 2023.



ويعزى الارتفاع الأخير الذي شهدته الأسعار بصفة رئيسية إلى التوقعات التي تشير إلى تزايد الطلب على خلفية تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة وكذلك تقليص حصص إنتاج النفط التي أعلنتها السعودية وروسيا بصفة رئيسية.



وعلى الرغم من ذلك، أدى عدد من العوامل مثل تباطؤ النمو الاقتصادي خاصة في أوروبا والنمو بمستويات أقل من المتوقع في الصين، وكذلك ارتفاع المخزونات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي إلى فرض بعض الضغوط البيعية.



من جهة أخرى، استمر متوسط أسعار النفط في الانخفاض خلال يونيو 2023 على خلفية انخفاض الأسعار خلال الجزء الأكبر من الشهر قبل أن يتمكن من الارتفاع الأسبوع الأخير من الشهر، إذ وصل متوسط سعر نفط الأوبك لأدنى مستوياته المسجلة في عدة أشهر عند مستوى 75.19 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 0.8% على أساس شهري.



وكان الانخفاض الذي شهده متوسط أسعار العقود الفورية لمزيج خام برنت أعلى قليلا، بنسبة 1.4% ليصل في المتوسط إلى 74.7 دولارا للبرميل، بينما انخفض متوسط سعر النفط الكويتي بوتيرة مماثلة بنسبة 1.3% ليصل في المتوسط إلى 76.4 دولارا للبرميل.