

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسمي العميلين الرابحين في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر مايو، حيث فاز العميل فرج موسى فرج بهبهاني، وخلال شهر يونيو فاز العميل عبدالله نايف عوض المطيري، ويأتي هذا السحب بعد تجديد البنك حملته المصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، ومكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر المنصات الرقمية، سواء عبر «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».

وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB نواف الخريف: إن سحوبات وجوائز هذه الحملة المميزة لاتزال تسهم في تشجيع العملاء على الادخار، وتوفر لعملاء KIB فرصة التمتع بأحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، كما ان حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح في الوقت ذاته، وذلك بفضل فريق عمل KIB المحترف وجهوده الدؤوبة، إضافة إلى الولاء والدعم الدائم من قبل العملاء.

وأضاف: إن خطوات التطوير المستمرة لهذه الحملة الفريدة من نوعها تجدد التأكيد على الدور المهم الذي يؤديه KIB في مجال ابتكار وتقديم تجربة مصرفية متكاملة بمزايا غير مسبوقة، ومواصلة التركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية كل احتياجاته، ومازلنا نشهد نجاحات متلاحقة لحملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، وذلك بفضل مجموعة متكاملة من العوامل التي تشمل كفاءة فريق العمل، والاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات، والقيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج المصرفية الأقوى في فئته، والذي يوفر للعملاء أعلى نسبة عوائد شهرية متوقعة.