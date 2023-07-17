«سلطان السالم وأولاده» تقوم بعقد اجتماعات دورية مع المصنعين بهدف تلبية متطلبات العملاء



باهي أحمد



كشف مدير معرض Yamaha الكويت غسان الظريف، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن شركة سلطان السالم وأولاده الوكيل المعتمد لعلامة ياماها في الكويت، تقوم بعقد اجتماعات دورية مع المصنعين اليابانيين لمتابعة آخر الأعمال والاستماع إلى آراء العملاء لتلبية كافة متطلباتهم وتطلعاتهم في الطرازات القادمة، إلى جانب حل المشاكل «إن وجدت» التي قد يواجهها العملاء خلال فترة التملك، وذلك بهدف تحسين الموديلات الحديثة من دراجات الدفع الرباعي (البجيات) ROV’s وATV’s المقدمة والتي تتميز بها «ياماها» منذ عقود.



وأشار إلى أن معرض ياماها الحالي يحتوي على مجموعة مميزة من المعدات البرية الخاصة من land poroducts تضم السياكل وسيارات الدفع الرباعي «البجيات» المميزة، كذلك سيارات الغولف وجميع معدات الكهرباء الخاصة.



وتقدم ياماها عروضها الخاصة للعملاء وبأسعار مميزة لهذا العام، حيث سيحصل العميل بمجرد الشراء على كوبونات مجانية تسمح له بشراء الاكسسوارات بقيمة تلك الكوبونات، وتشمل الاكسسوارات التي يشملها العرض كافة الفئات سواء كانت بحرية او خاصة بالمعدات البرية من السياكل وسيارات الدفع الرباعي «البجيات» وغيرها.



وأضاف الظريف ان قيمة الكوبونات الممنوحة تختلف بحسب قيمة المشتريات التي سيقوم بها العميل، لافتا الى ان ياماها تحرص على تقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من خلال توافر قطع الغيار إلى جانب مراكز صيانة خاصة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات وهي تعمل في عطلة الأسبوع والعطلات الرسمية.



كما تستمر الشركة بتوفير عروض خاصة من خلال مهرجانات سنوية تنظم بشكل دوري تقدم من خلالها خدمة الصيانة المجانية للعملاء.



وختم الظريف قائلا: لدى موظفي Yamaha خبرة كبيرة في خدمة العملاء، نحن نضع العميل في المقام الأول ونحرص دائما على توفير تجربة تملك استثنائية تضمن له راحة البال، تبدأ من توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من أفضل الدراجات والآليات والاكسسوارات الخاصة، مرورا بلحظة اتخاذه لقرار الشراء، وتستمر مع خدمات ما بعد البيع المتميزة التي تضمن لهم القيادة الآمنة طوال فترة التملك.