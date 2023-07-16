نجح الإسباني كارلوس ألكاراز في تحقيق أول لقب له في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، وذلك بعد فوزه على المخضرم الصربي نوفاك ديوكوڤيتش «المصنف ثانيا» في المباراة النهائية بثلاث مجموعات لمجموعتين، ليصبح ثالث أصغر لاعب يتوّج باللقب بعد الألماني بوريس بيكر والسويدي بيورن بورغ. وثالث إسباني يفوز بلقب ويمبلدون بعد مانويل سانتانا في 1966 ورافاييل نادال في 2008 و2010.



وهذا اللقب هو الثاني لألكاراز (20 عاما) في البطولات الكبرى بعدما سبق له الفوز بلقب أميركا المفتوحة 2022 على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وبذلك حرم ألكاراز ديوكوڤيتش (36 عاما) من معادلة رقمين قياسيين للسويسري روجيه فيدرر، من خلال التتويج باللقب الثامن في ويمبلدون، والفوز بالبطولة خمس مرات متتالية. كما حرمه من معادلة الرقم التاريخي للأسترالية مارغاريت كورت بتحقيق اللقب الـ24 في البطولات الكبرى.



وقبل هذه المواجهة التقى اللاعبان مرتين، حيث حسم ألكاراز المواجهة الأولى في بطولة مدريد للأساتذة على الملاعب الترابية العام الماضي، فيما فاز ديوكوڤيتش في المواجهة الثانية وكانت في نصف نهائي رولان غاروس هذا العام، بعدما عانى ألكاراز من إصابة عضلية.

وسيحصل الكاراز على مبلغ 2.35 مليون جنيه إسترليني، فيما سينال نوفاك على مبلغ 1.175 مليون جنيه إسترليني، وهي نفس الجوائز المالية التي منحتها البطولة في موسم 2019.