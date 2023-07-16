طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب خالد المونس الحكومة بالاستعجال بإحالة المشروع الحكومي المتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات إلى مجلس الأمة وإرساله في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المونس أن الحكومة أعلنت في وقت سابق عن وجود مشروع حكومي لديها يتعلق بالمفوضية العليا للانتخابات، وعليها الانتهاء منه وإرساله حتى نتمكن في لجنة الداخلية والدفاع من مقارنة المشروع الحكومي ببقية الاقتراحات النيابية المقدمة من الزملاء النواب، ومن ثم رفع تقريرها بشكل نهائي وإحالته إلى المجلس لإقراره، ليكون في مقدمة حزمة قوانين للإصلاح السياسي ستأتي لاحقا .