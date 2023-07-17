التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة نبيل عمار بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى الكويت في مستهل جولته إلى عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت والجمهورية التونسية الشقيقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وأطر تعزيز التعاون المشترك والبناء على الاتفاق الخليجي التونسي الذي تم التوقيع عليه في شهر يونيو الماضي والعمل على تكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كما تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك، والتي شهدت تطابقا في الرؤى تجاه مجمل ملفاتها إضافة إلى بحث أبرز المستجدات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية نحو إيجاد حل للأزمات في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.